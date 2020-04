Coronavirus, comment faire son masque? Le tuto d'Ellen DeGeneres, presque réussi

Vous n'avez pas réussi à vous procurer un masque ? Pas de panique, l'Américaine Ellen DeGeneres a la solution. Depuis sa confortable demeure californienne, l'animatrice star a réalisé un tutoriel pour faire son propre masque à la maison, avec seulement quelques accessoires. Mais entre la théorie et la pratique, il y a finalement bien plus qu'un pas...

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 14 avril 2020, la meilleure amie des stars a donc essayé de reproduire un tuto fourni par le CDC (centre pour le contrôle et la prévention des maladies). Il faut donc : un filtre à café, une paire de ciseaux, deux élastiques et une pièce de tissu d'au moins 20 cm². Si les premières étapes semblent assez simples - couper le filtre à café en deux, le placer au milieu du carré de tissu et plier celui-ci plusieurs fois -, la suite se complique.

Ellen DeGeneres rencontre en effet quelques difficultés à terminer son masque qui ne tient pas sur ses oreilles... Peut-être son morceau de tissu est-il trop large et trop épais pour tenir en place. De nombreuses vidéos disponibles sur YouTube proposent de confectionner des masques de fortune, avec ou sans machine à coudre. En attendant de pouvoir s'en procurer en pharmacie, le professeur Daniel Garin, professeur agrégé du Val de Grâce, ancien chef du département de virologie du Centre de recherche du service de Santé des armées, a proposé un tuto particulièrement simple avec seulement une serviette en papier, deux élastiques et une agrafeuse.