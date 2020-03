Coronavirus : Jean-Marc Généreux, sa fille à risque, il délivre un message fort

Le Covid-19 inquiète à tel point que des mesures de confinement ont été mises en place partout dans le monde. Une situation complexe pour de nombreuses personnes, notamment les plus fragiles et les plus âgées. Mais Jean-Marc Généreux a décidé de prendre la parole ce jeudi 19 mars 2020 pour évoquer d'autres cas à risque encore trop peu évoqués : les personnes handicapées. Il s'agit d'un sujet qui tient particulièrement au coeur du danseur professionnel étant donné qu'il est lui-même papa d'une jeune fille prénommée Francesca (19 ans) atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare.

Jean-Marc Généreux s'est donc emparé de son compte Instagram pour partager une vidéo de lui et de sa "cocotte" comme il l'a surnomme. L'occasion pour lui de faire passer un message fort. "Oui on est en confinement avec ma petite famille, Francesca, France et moi-même. Mes pensées vont aujourd'hui à toutes les familles qui ont des enfants différents et aux jeunes adultes différents atteints par des handicaps, intellectuels ou physiques. Je sais que c'est pas facile. C'est pas parfait au Québec, mais on a quand même de très bons services qui sont malheureusement interrompus à cause du Covid-19. Il faut prendre soin de nos êtres chers, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a des adultes qui sont autistes et il faut les aimer, les protéger parce qu'ils en demandent beaucoup."

Cette publication a suscité beaucoup d'émotions auprès de ses abonnés, qui ont salué sa courageuse prise de parole. "Bravo mon Jean-Marc je suis tellement fière de toi, de ce que tu fais pour ta merveilleuse famille", "Respect Monsieur, quelle famille exemplaire", "Tellement bien dit", "Et ça J'achèteeee... !"