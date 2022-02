Covid-19 : Des ados fabriquent de faux tests positifs... avec du ketchup !

Le président du syndicat des biologistes médicaux Lionel Barrand, interrogé par la radio, explique le processus, avec des nuances, l'acidité pouvant avoir un lien, mais cela varie selon le fournisseur : "Normalement on n'est pas censé faire ça. Mais ça peut au moins servir à alerter le consommateur que ces tests sont sensibles. On a des procédures extrêmement strictes et quand on sort de ces procédures on peut avoir des surprises. Donc il faut bien lire la notice."

Une tendance qui ne doit pas plaire au ministre de la Santé Olivier Véran, aussi parce qu'elle alimente l'argumentation des antivax qui accusent ces tests d'être peu fiables et faciles à "trafiquer".