Craquez pour ces blushs aux multiples couleurs

Achetez ce blush multicolore au beurre de monoï de Physicians Formula sur Amazon pour 11,90 €

Ça y est, vous avez fini par succomber vous aussi au blush. Voir toutes ses femmes avec ce teint frais vous a donné envie de reproduire la même chose. Mais un problème se pose, quelle teinte choisir ? Si le rose est la couleur vers laquelle on se tourne naturellement, vous avez bien envie de tester le orange pour vous faire une peau de pêche, ou le violet pour sculpter vos traits. Ah le choix est cornélien. N'ayez donc plus à choisir avec le blush multicolore au beurre de monoï de Physicians Formula. Rose clair, rose poudré, vieux rose, orangé ou bordeaux, ce produit réunit toutes ces teintes. Pratique pour changer d'allure dès que vous le souhaitez. Vous pouvez en plus mélanger les couleurs pour encore plus de possibilités. Imaginé à partir de beurre de murumuru, cupuacu, , tucuma et beurre de monoï, sa texture est plus onctueuse que jamais. Elle laisse ainsi une sensation crémeuse vraiment agréable sur vos joues. Vos pommettes seront plus resplendissantes que jamais !

3. Le blush liquid gel crème rouge de Kimuse

Il serait faux de croire que le blush s'imagine uniquement en rose. Si c'était peut-être le cas dans les années 2000, cela a en tout cas bien changé aujourd'hui. Les teintes se multiplient en effet pour notre plus grand plaisir. Vous pouvez ainsi donner l'allure que vous souhaitez à vos joues selon si vous voulez la jouer plus poupée, femme fatale ou même grunge. Faites ici le choix du glamour avec le blush liquid gel crème rouge de Kimuse. Il est en plus à un prix accessible sur Amazon. Il sera en effet à vous pour 19,99 €, alors foncez.

Un rouge spécial femme fatale