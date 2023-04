Craquez sur cette peluche Winnie l'Ourson et sa super réduction

Achetez cette peluche Winnie l'Ourson de Disney Store sur Amazon pour 28,99 €

Un nouvel habitant fait son entrée dans la chambre de votre enfant. Il s'agit du seul et unique Winnie l'Ourson, version peluche. Et le personnage est plus vrai que nature. Pelage jaune, petits yeux marrons, sourcils étonnés et tee-shirt rouge, tout y est. Votre petit aura l'impression de s'amuser avec le vrai Winnie au sourire si rassurant. Son polyester doux et en plus idéal pour les câlins. Rembourré à l'aide de fibre, il peut même servir d'oreiller. Les nuits de votre bout de chou n'auront jamais été aussi paisibles !