Cristiano Ronaldo en plein bain : "moment drôle" avec ses quatre enfants

À quoi ressemblent les soirées de Cristiano Ronaldo? À de joyeux moments passés avec ses quatre enfants.

Lundi 24 février 2020, l'attaquant portugais qui a récemment fêté ses 35 ans a publié une photo de son intimité sur sa page Instagram. Le footballeur star de la Juventus de Turin s'est dévoilé dans sa salle de bain, entouré de toute sa tribu : son fils aîné Cristiano Jr (9 ans), les jumeaux Eva et Mateo (2 ans et demi) et la petite dernière Alana Martina, fruit de son amour pour sa compagne Georgina Rodriguez. La photo a sans aucun doute été prise par cette dernière et montre le quintuple Ballon d'or, très amusé, en train de prendre un bain avec ses enfants. "Moment drôle avec mes bébés", a commenté Cristiano Ronaldo en légende. Un bain que les enfants de CR7 ont autant apprécié que lui.

Cette baignade groupée a été suivie par une partie de badminton contre Georgina au coucher du soleil comme l'a illustré Cristiano Ronaldo dans ses stories Instagram.