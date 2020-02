Cristiano Ronaldo a 35 ans : belle surprise de Georgina et gros cadeau

La journée du 5 février 2020 de Cristiano Ronaldo avait commencé comme la plupart de ses autres journées, par un entraînement avec son équipe de la Juventus de Turin. Sauf que le 5 février n'est pas une date comme les autres pour l'attaquant portugais. C'est son anniversaire.

Si la journée avait donc débuté de façon classique, elle s'est achevée en fanfare. Si Cristiano Ronaldo pensait qu'il allait simplement dîner avec sa compagne Georgina Rodriguez et son fils Cristiano Jr, 9 ans, dans un restaurant de Turin, c'était sans compter sur la surprise concoctée par sa moitié.

En effet, Georgina Rodriguez avait tout prévu pour faire plaisir à son homme et le surprendre. Grâce à la vidéo qu'elle a publiée sur sa page Instagram, on découvre ainsi qu'elle avait invité plusieurs de leurs proches à la soirée d'anniversaire. Et ce n'est pas tout ! Lorsque CR7 est arrivé à la Casa Fiore, il a découvert qu'un énorme cadeau l'attendait. Un imposant 4x4 noir décoré d'un gros noeud rouge. Grand amateur de grosses cylindrées, le quintuple Ballon d'or agrandit ainsi encore un peu plus sa collection. "Joyeux anniversaire à l'homme de ma vie ! Que tu transportes notre amour dans ton nouveau cadeau", a commenté Georgina Rodriguez en légende de sa vidéo.

De son côté, l'attaquant star de la Juventus de Turin a publié une photo de son gâteau d'anniversaire un "CR7" décoré de bougies. Il pose entouré de Georgina et de son fils. "C'est le moment de célébrer mon anniversaire. Merci mon amour pour cette surprise incroyable", a-t-il écrit.