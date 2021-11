Cristiano Ronaldo : Une jeune fan réussit à l'approcher sur le terrain, il lui fait un cadeau incroyable

C'est la fameuse trêve internationale pour les footballeurs qui retrouvent leurs sélections nationales. Une période pas toujours appréciée par les fans de foot qui se voient un peu sevrés de matchs et se retrouvent souvent avec des affiches assez déséquilibrées, un peu à l'image du match entre l'Allemagne et le Liechtenstein qui s'est terminé sur le score de 9 à 0... Mais ce n'est heureusement pas le cas de toutes les rencontres, à l'image de la confrontation entre le Portugal et l'Irlande qui s'est jouée hier soir du côté de Dublin.

Pour l'occasion, le Portugal pouvait compter sur son capitaine et héros national, Cristiano Ronaldo. Le nouveau joueur de Manchester United est toujours présent à la pointe de l'attaque ibère. Malgré ses 36 ans, le compagnon de Georgina Rodriguez continue d'affoler les compteurs et de rendre hystériques les fans du monde entier. Dernier exemple en date hier soir à la fin de la rencontre face à l'Irlande qui s'est achevée sur un piteux match nul et vierge. Alors qu'il s'apprête à rentrer aux vestiaires, Cristiano Ronaldo est alpagué par une jeune fille rentrée illégalement sur le terrain pour approcher son idole.

Sur les vidéos captées par la télévision, on peut voir le coéquipier de PaulPogba et RaphaëlVarane ( à Manchester Unietd) prendre la fillette dans ses bras alors que les agents de sécurité tentent de l'empêcher d'approcher le sportif qui va prochainement accueillir des jumeaux. Après l'avoir pris dans ses bras pour la réconforter, Cristiano Ronaldo finit par retirer son maillot et l'offrir à la jeune supportrice avant de lui faire un dernier câlin. Une très belle image qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux.