Cristina Cordula : La somme folle demandée pour passer 2 jours avec la star !

Les Reines du shopping, Cousu main, Nouveau look pour une nouvelle vie... En quelques années, Cristina Cordula s'est imposée comme papesse de la mode sur M6. Ancien mannequin désormais animatrice, la charmante brune de 59 ans ne s'arrête pas là. Dans l'ombre, ou plutôt loin des caméras, elle continue de travailler sur ce qui l'anime : le relooking ! C'est ainsi qu'elle propose, avec son équipe d'experts, une formation au conseil en image. Un nouveau business qui pourrait bien lui rapporter gros.

L'événement devrait se dérouler sur trois jours, du 30 novembre au 2 décembre 2022, comme stipulé sur le site officiel de Cristina Cordula. Au total, ce sont vingt-deux heures de formation qui sont dispensées, quatorze avec la star du petit écran et huit autres avec son équipe. Le but étant de permettre à "une simple passionnée, une débutante ou une experte certifiée" d'avoir accès à un "programme riche et intensif et des ateliers pratiques pour ancrer les acquis". Six objectifs sont ainsi listés : définir les profils morphologiques des femmes, associer les intemporels et leurs coupes aux morphologies, harmoniser les couleurs et les imprimés, composer le look parfait pour chaque femme, valoriser les cheveux et le visage avec la coiffure et le make-up adapté et enfin mettre en pratique les notions et les acquis.

Et tout cela dans la "bienveillance", le "partage", l'"interactivité", l'"authenticité", le "professionnalisme" et la "bonne humeur", comme promis sur le site. À l'issue de ces trois jours intenses, les participants se verront remettre personnellement leur attestation de participation par Cristina Cordula en personne dans un joli lieu situé à Paris et dont l'adresse n'a pas été publiquement divulguée. Mais combien faut-il débourser ? Cette formation coûte 3350 euros par personne, ce qui revient à plus de 1100 euros par jour. Une sacrée somme... Lors de cette session, le nombre de place est limité : maximum 25 personnes peuvent s'inscrire. Si toutes les places sont prises, au total, Cristina Cordula et son équipe empocheront 83 750 euros. Un pactole non négligeable !

Cette formation n'est pas la seule activité annexe de la belle. En 2019, nos confrères de Capital révélaient qu'elle proposait des relooking allant de 1470 à 2470 euros, rien que ça !