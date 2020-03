Cristina Cordula : Ses conseils pour être stylée pendant le confinement

Lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron a demandé aux Français de limiter leurs déplacements à cause de la propagation du coronavirus. Ils ne peuvent donc plus sortir que pour faire les courses, pour des rendez-vous médicaux ou encore pour aller travailler, dans le cas où le télé-travail est impossible. Mais ce n'est pas parce que l'on reste chez soi qu'il ne faut plus faire attention à son apparence comme l'a souligné Cristina Cordula sur Instagram, le 19 mars 2020.

La star des Reines du shopping (M6) s'est en effet saisie de son compte afin de donner quelques conseils mode à ses abonnés. "Être stylée pour ne pas déprimer ! Être confortable à la maison ne veut pas dire laisser aller ! Voici quelques conseils pour que vous puissiez garder le moral", a-t-elle écrit en légende de sa publication. A côté, les internautes ont pu visionner une vidéo de Cristina Cordula. "Coucou les filles ! Ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on va se laisser aller parce que sinon, on va déprimer. Et le message est clair : on va rester à la maison pour un petit bout de temps. Alors il faut s'occuper de vous ! Est-ce grave de rester en jogging toute la journée ? Bien sûr qu'on peut être en jogging, mais un jogging stylé ! Pas le vieux, délavé ou troué ! Un jogging stylé avec, pourquoi pas, une jolie chemise en jean. C'est un look super sympa pour la maison. S'il fait froid, on peut mettre aussi un joli pull oversize", a déclaré l'épouse de Frédéric Cassin.

La belle animatrice de 55 ans a ensuite rappelé qu'il ne fallait également pas négliger sa coiffure. Si comme la plupart des femmes depuis le début de la semaine, vous avez actuellement un chignon fait à la va vite ou une queue de cheval faite n'importe comment (oui, oui, on assume), l'avertissement suivant est fait pour vous : "Quand on se réveille le matin avec les cheveux qui partent en bataille toute la journée, c'est déprimant ! Se voir jolie devant le miroir, c'est super important pour le moral ! (...) On reste à la maison mais on essaie d'être magnifaïk." Et on n'oublie pas de s'occuper de sa peau et de faire des petits exercices physiques à la maison.

Que toutes celles qui culpabilisent après avoir lu cet article et vu la vidéo de Cristina Cordula, qui soit dit en passant portait une belle tunique, lèvent le doigt !