Cyndie (Mariés au premier regard) : "Grosse angoisse" avant son mariage avec Jauffrey et gros challenge

L'heure du mariage a sonné pour Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau) et Cyndie (33 ans, esthéticienne), compatibles à 76%. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 16 mai, les deux candidats se sont enfin rencontrés. La magie a-t-elle opéré ?

Les proches de Cyndie ont vite constaté que Florent Manaudou et Frédérick Bousquet faisaient partie des invités. Ils se sont donc demandés si le futur marié était connu et se sont réjouis du fait qu'il soit sportif. La maman de Jauffrey a vite fait comprendre que la future mariée devrait s'entendre avec les amis de son fils, qu'il considère comme une famille. Jauffrey a ensuite fait son arrivée et, plutôt à l'aise, il s'est vite présenté auprès des invités de la candidate.

Pendant ce temps, Cyndie était en route avec son papa avec lequel elle a une relation très fusionnelle. Elle comptait beaucoup sur son avis et en arrivant sur les lieux, elle a eu une "très grosse angoisse". "C'est maintenant que ma vie change. J'ai un vertige de dingue", a-t-elle précisé. Régis a ensuite rejoint l'assistance et comme à son habitude, il s'est fait remarquer pour son franc-parler. Il comptait dire à Jauffrey "deux-trois mots avec un regard inquiétant pour le mettre en face de ce qu'il allait faire". Il lui a demandé de respecter sa fille et de se respecter lui-même, mais avec le sourire. "Je le sens bien. J'ai vu dans ses yeux une petite étincelle. Je pense qu'il est franc, gentil et à l'écoute", a-t-il ensuite précisé.

Puis est enfin venu le moment de la rencontre et le coup de coeur a été immédiat. Ses proches aussi ont été séduits et les ont trouvés mignons ensemble. Emue, Cyndie a eu une petite conversation téléphonique avec sa maman, bloquée en France à cause d'un problème de passeport. Les deux candidats se sont ensuite dit "oui" et se sont vite rendus compte de leur compatibilité sur le trajet du shooting. La séance photo s'est poursuivie dans la joie, la bonne humeur et la complicité. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Ne manquait plus pour Jauffrey de savoir ce que pensait ses amis.