Jauffrey (Mariés au premier regard) mis en garde par Frédérick Bousquet avant son mariage avec Cyndie

Ce lundi 2 mai, les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de découvrir un nouveau couple dans Mariés au premier regard 2022.

Jauffrey (39 ans, maître-nageur, entraîneur de natation et ancien nageur de haut niveau) habite à Marseille. Il est décrit comme un homme positif et ambitieux. Et il ne manque pas d'amis, parmi lesquels Frédérick Bousquet et Florent Manaudou, et est passionné par son métier. Il ne lui manque plus qu'une chose pour être totalement épanoui : l'amour. La raison de son célibat vient de son enfance un peu particulière comme il l'a expliqué. Il a quitté le cocon familial assez tôt pour s'entraîner dans un club de natation. "Je n'avais plus mes repères, j'étais seul. C'était dur", a-t-il avoué. Il est ainsi passé de l'enfance à l'âge adulte, sans profiter de l'adolescence. Cela a eu pour résultat qu'il s'est tourné vers des femmes plus jeunes par le passé. Des relations pas vraiment stables. Il y croyait pourtant avec sa dernière compagne et se voyait fonder une famille. Mais la jeune femme n'était pas prête à s'engager. "J'ai envie d'avoir des enfants jeunes, parce que j'ai envie d'être un papa dynamique", a-t-il expliqué. Il attend donc beaucoup de cette expérience.

Bonne nouvelle, Estelle Dossin lui a annoncé qu'une femme était compatible avec lui à 76%. L'experte espérait qu'il montrerait autant ses émotions avec la personne qu'il pourrait épouser car elle le sait, il est souvent dans la retenue. Cette femme c'est Cyndie (33 ans, esthéticienne), célibataire depuis deux ans et demi. Comme Jauffrey, elle souhaite que son futur mari soit aussi son meilleur ami. Jamais elle n'est tombée sur des hommes biens. L'un de ses ex-compagnons a par exemple oublié de mentionner qu'il était en couple. Et elle a retrouvé l'un de ses ex dans son lit, avec sa meilleure amie. Cela lui a fait perdre confiance en elle. Chacun a décrit son homme et sa femme idéale. Et cela correspondait parfaitement. Tous deux aiment par exemple pimenter leur vie sexuelle et veulent fonder une famille.

Jauffrey a annoncé à ses amis, sa famille de coeur, qu'il allait se marier et tous ont promis d'être présents. De quoi le rassurer. Frédérick Bousquet l'a tout de même mis en garde de ne pas être trop naïf. "De garder les yeux ouverts et les pieds sur terre", a-t-il lancé.