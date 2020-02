Cyril et Laura (Mariés au premier regard) : Une maman paniquée avant le mariage

Un nouveau couple a été présenté lors de l'épisode Mariés au premier regard 2020 du 3 février. Il s'agit de Laura (28 ans), gestionnaire DE ressources humaines, et Cyril (27 ans), technicien. Les deux candidats étaient compatibles à 81%. Ils aiment tous les deux les voyages par exemple. Il y a sept ans, le jeune homme a perdu son papa. Il espère devenir rapidement père à son tour, par peur de ne pas disposer d'assez de temps pour voir ses enfants grandir. De son côté, la belle brune a expliqué que son papa était parti après le divorce et qu'elle l'avait vécu comme un abandon.

Après avoir appris qu'une personne était compatible avec eux, les deux participants étaient aux anges. Laura n'a d'ailleurs pu retenir ses larmes. Est ensuite venu le moment d'annoncer la nouvelle à leurs proches. Et ceux de Cyril avaient du mal à trouver leurs mots. Ils ont tout de même fini par lui promettre de le soutenir. De son côté, la brunette a pu compter sur le soutien de sa maman.

Exigeante avec elle-même, Laura redoutait les essayages des robes de mariée. Et elle a eu bien du mal à trouver la bonne. Très vite, elle a fondu en larmes, car elle se demandait si son papa serait présent le jour du mariage. Mais elle a vite été rassurée, car, même s'il n'était "pas très emballé" par l'expérience, il ne se voyait pas manquer ce grand jour. Émue, la jeune femme a pleuré de joie en l'apprenant.

Le jour J, Cyril était ému à cause de l'absence de son défunt papa au mariage. Il a pu compter sur sa maman, sa soeur et son frère pour le réconforter. Pendant ce temps, Laura continuait à douter d'elle : "J'ai un gros moment de doute. Je ne me trouve pas du tout jolie. J'ai peur de ce que va penser mon futur mari." Sa maman aussi a eu des doutes en voyant le candidat arriver. La raison ? À cause du stress, il n'osait pas se retourner vers eux au départ, elle avait donc du mal à le cerner. Tremblante, elle fuyait donc la maman du candidat du regard. Et quand le jeune homme lui a enfin dit un mot, elle lui a dit qu'il était encore le temps de partir. Ambiance !

Mais Laura a eu une très bonne impression. En un regard, il a su la rassurer. Dira-t-elle oui comme l'a fait Cyril ? La réponse au prochain épisode.