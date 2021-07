Cyril Féraud invité à faire son coming out : il répond cash à un de ses abonnés

Parce qu'il n'évoque pas sa vie privée ou très peu, Cyril Féraud est confronté à des rumeurs concernant son intimité, voire même sa sexualité. Voilà à présent qu'on l'attaque directement sur son orientation sexuelle en lui demandant de faire son coming out. Mais l'animateur de 36 ans n'est pas du genre à se laisser faire. Il l'a prouvé le 18 juillet 2021.

Sur Twitter, un dénommé Jet n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Sans raison, il a interpellé le présentateur de La Chasse aux trésors et a écrit : "C'est quand qui il diras qu'il est homo? Il as honte ?" Deux questions qui comportent de belles fautes de conjugaison. Surpris et certainement choqué par cette intervention gratuite et déplacée, Cyril Féraud a décidé de ne pas répondre aux questions – et on le comprend – mais de se moquer de l'internaute. "Et c'est quand que tu vas passer en CE1 pour apprendre la conjugaison ?", a-t-il rétorqué. Une réplique qui en a fait rire beaucoup mais qui n'a empêché une autre personne de traiter le présentateur de "lâche".