Cyril Hanouna fête ses 46 ans : pluie de surprises et bonnes actions dans TPMP

Bon anniversaire Cyril Hanouna ! Ce mercredi 23 septembre 2020, le présentateur phare de C8 fête ses 46 ans. Un événement que son équipe de Touche pas à mon poste n'a bien entendu pas manqué.

L'émission a commencé fort avec la venue du jeune rappeur Michou (18 ans), venu interpréter sa chanson Dans le club. "C'est une surprise que m'a faite la production parce qu'ils savent que je l'adore. C'est la star du moment", a confié Cyril Hanouna après sa prestation. Le jeune homme, qui faisait sa première télé, lui a ensuite offert une veste et une casquette personnalisées.

Tout au long de la soirée, Cyril Hanouna a offert des cadeaux à son public. Isabelle Morini-Bosc a dû réaliser une épreuve pour que les personnes présentes sur le plateau puissent repartir avec un coffret cosmétique, des bijoux interchangeables, une enceinte connectée et une télévision. Et elle a relevé le challenge haut la main !

Le plus beau des cadeaux pour Cyril Hanouna

Ensuite, pour les besoins de son "JT avant le JT", Patrick Chanfray avait quelques messages d'anniversaire pour Cyril Hanouna, dont un de Cauet. Ambiance A prendre ou à laisser ensuite, Maitre Moyart est venu pour apporter une boîte, en l'ouvrant on a pu découvrir qu'il était inscrit "mystère". "Salut mon Cyril. Ce soir t'as eu le courage d'ouvrir cette 26e boîte et je pense que tu as bien fait. J'ai arrêté avec mon coach juste avant Roland Garros pour pouvoir t'offrir ce soir ton cadeau d'anniversaire, l'opportunité d'être mon coach pour Roland Garros 2020", a confié le grand joueur de tennis Stanislas Wawrinka. Emu, Baba a confié : "C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. C'est mon rêve, je ne suis vraiment pas bien."

Cyril Hanouna n'était pas au bout de ses surprises. Lors de "La télé de Luigi", il a eu le droit à un message de son "meilleur ami" Gad Elmaleh : "Cyril, comme tu le sais les artistes n'ont pas grand chose à faire en ce moment et mon manager m'a dit que c'était ça mon truc de la journée [lui souhaiter un bon anniversaire, NDLR]. Joyeux anniversaire mon frère, je t'aime." Nouveau jeu après cela avec Jean-Michel Maire et Sophie Coste. Le présentateur leur a posé trois questions sur la carrière de la figure emblématique de Skyrock, Difool, l'invité du jour. Et s'ils répondaient mal à trois questions, un homme aux commandes d'une tractopelle allait verser quelque chose sur eux et le public remporterait un smartphone. Bonne nouvelle pour le public, ils repartiront avec un nouveau téléphone.

De l'argent pour une association

L'Association les papillons, qui lutte contre les maltraitances infantiles, était à l'honneur après ce jeu. René Malleville est grand supporter de l'OM. Mais, pour faire gagner de l'argent à l'association, il devait exceptionnellement montrer son soutien au PSG. Pour 100 euros, il a accepté d'enfiler un bonnet aux couleurs du club. Pour 500 euros, il s'est fait un tatouage éphémère "I love PSG" sur le bras. Pour 1000 euros, il a porté un maillot de l'équipe. Pour 5000 euros, Cyril Hanouna a appuyé sur un bouton magique. On a ensuite vu écrit sur la façade du Parc des Princes "Ici c'est Malleville", avec deux images du chroniqueur portant les couleurs du PSG.

Après avoir reçu le trophée de L'animateur de l'année des mains de Difool, de la part des auditeurs de Skyrock, Cyril Hanouna a vécu un moment fort en émotion. Des personnes qui le suivent depuis des années sont venues lui chanter une chanson. Et, à la fin, il s'est pris... de la sauce chocolat. Une belle revanche pour tous les chroniqueurs de Touche pas à mon poste qui y ont eu le droit.

Cyril Hanouna peut toujours compter sur son équipe pour lui donner le sourire, mais pas que. Ses fans, dont il est très proche, sont aussi une source de motivation pour cette bête de travail. Et cette saison sera plus que jamais celle de Baba. Le papa de Lino (né le 14 mai 2012) et Bianca (née le 3 mars 2011) est à la tête de trois émissions : A prendre ou à laisser, Touche pas à mon poste et Balance ton post. Sans oublier les primes exceptionnels qu'il animera en cours d'année.