Cyril Hanouna s'offre une somptueuse villa à Los Angeles... et la revend deux mois plus tard

Au mois de juin dernier, Cyril Hanouna a jeté son dévolu sur une villa exceptionnelle située sur les hauteurs de Hollywood Hills à Los Angeles, appartenant au départ à un couple de Français, les galeristes et collectionneurs Jean-Jacques et Julie Darmon. L'animateur avait alors déboursé la coquette somme de 5,6 millions de dollars (soit 4,7 millions d'euros) pour s'y installer. Seulement voilà, il a finalement fait marche arrière.

En effet, trop occupé avec ses activités professionnelles en France à commencer par la présentation de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna n'a pas le loisir de profiter comme il le voudrait de sa propriété de luxe et a donc décidé de la revendre. Et la figure de C8 a réussi à faire une bonne affaire puisque, deux mois après avoir acheté sa maison, il a revendu son bien immobilier pour 6 millions de dollars (5 millions d'euros), ce qui lui permet de faire un beau profit de 400 000 dollars (300 000 euros).

Les nouveaux propriétaires pourront à leur tour vivre dans cette somptueuse demeure, toute de béton et de verre, située dans une voie privée et prisée des millionnaires. Avec ses 400 m² de surface habitable, elle possède notamment quatre chambres à coucher mais il faut aussi compter sur une piscine à débordement ainsi qu'une impressionnante cascade d'eau coulant le long des quatre faces d'une colonne de béton pour finir à côté de la piscine. La villa est par ailleurs très bien équipée avec un spa, une salle de cinéma, un bar, cinq cheminées et une salle de sport. Grâce à sa position en hauteur, la maison offre en outre une vue imprenable depuis plusieurs pièces dont le salon, la plupart des chambres et même l'une des salles de bains comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama.

Closer, édition du 3 septembre 2021.