Cyril Hanouna découvre en direct sa statue hors de prix qui débarque au Grévin !

Cyril Hanouna est de retour dans Touche Pas à Mon Poste. En direct sur C8 ce lundi 30 août 2021 l'animateur star a profité de la rentrée pour annoncer une grande nouvelle. Face à ses chroniqueurs et au public, il a déclaré qu'il entre au Musée Grévin, mardi 31 août. Il a fallu plus de six mois de travail pour fabriquer la statue de cire, dont le coût total est de 67 000 euros !

En présence de Véronique Berecz, responsable des relations extérieures du musée, d'Yves Delhommeau, directeur général du musée, et de Franck Appietto, président de la chaîne C8, Cyril Hanouna a dévoilé son double de cire. Touché mais mort de rire, le papa de Lino et Bianca (9 et 10 ans) a déclaré : "Ils sont très forts. Non, mais c'est un travail de fou. Il y a juste la coiffure...On est plus sur du Michel Drucker là".

"Les yeux, c'est un truc de dingue", a lancé Valérie Benaim, apparemment subjuguée par la ressemblance avec le regard du présentateur. "C'est votre coupe de l'année dernière", affirme Kelly Vedovelli. Effectivement, la nouvelle coupe de cheveux de Cyril Hanouna, qui a opté pour un dégradé et des bouclettes, n'a rien à voir avec celle de la statue. Un détail qui semble chagriner Baba. "Niveau coiffure, on va y être ? Si tu veux, je t'achètes un petit Babyliss", demande-t-il en plaisantant à Véronique Berecz.