Cyril Hanouna et son gros projet mariage : nouvelle émission pour la rentrée

Le 10 juin dernier, Cyril Hanouna bouclait la onzième saison de Touche pas à mon poste au terme d'une nouvelle année riche en buzz, clash et fous rires. Et à peine a-t-il eu le temps de souffler que l'animateur de 46 ans s'est penché sur de nouveaux projets ambitieux. D'après les récentes informations communiquées par Le Parisien, Cyril Hanouna va notamment engager un tournage à la rentrée autour du mariage. Intitulée Donne moi ta main, l'émission regroupera les demandes les plus insolites et loufoques possibles réalisées en la présence de l'animateur pour une diffusion attendue à la fin de l'année, au cours d'un prime en direct sur C8.

Un projet romantique qui n'est pas sans rappeler celui qu'il mène avec Carla Moreau et Kevin Guedj. En effet, les candidats cultes de télé-réalité qui ont quitté Les Marseillais auront droit à une émission spéciale consacrée aux préparatifs de leur mariage produite par Cyril Hanouna et sa société H2O.

En outre, l'animateur reprendra les commandes de Touche pas à mon poste pour une saison 12 qui s'annonce quelque peu différente étant donné que les sujets sociétaux et politiques seront davantage au coeur du talk-show. Une nouvelle ligne éditoriale qui s'inscrit dans le cadre des prochaines élections présidentielles en 2022. C'est d'ailleurs dans cette idée que Cyril Hanouna souhaite également présenter un programme politique où les candidats interviendront un par un en étant confrontés à des éditorialistes. "On travaille sur un format inédit que je présenterai en direct sur C8 d'ici à novembre. Il y aura huit ou dix prime, avec un candidat à la présidentielle à chaque fois. Et peut-être une spéciale avec tous", avait-il expliqué au Parisien.