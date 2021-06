Cyril Hanouna annonce du nouveau dans Touche pas à mon poste : retour d'un chroniqueur phare ?

Terminée depuis le 10 juin dernier, la dixième saison deTouche pas à mon poste (C8) a obtenu près d'1,5 million de téléspectateurs en moyenne sur les trois derniers mois. Un très beau score selon Cyril Hanouna qui a révélé en avant-première au Parisien toutes les surprises qu'il réservait à ses fidèles pour la prochaine saison qui débutera à la rentrée.

Outre "un concours de pâte à modeler avec Delphine Wespiser", l'animateur de 46 ans a bien d'autres idées en tête. Il confie : "On va commencer par vingt minutes médias, avec sûrement le retour d'un chroniqueur (NDLR : Thierry Moreau). Et entre 20h10 et 20h30, on lancera Les Flingueurs du PAF, une nouvelle rubrique sur les sujets d'actu. Quatre intervenants donneront leur avis sur des photos du jour ou la danse de Marlène Schiappa. On devrait avoir Fabrice Di Visio, Yann Moix et Éric Naulleau parmi huit flingueurs. Et sinon, on garde Valérie Benaïm. Elle s'est reposée à la campagne après un coup de chaud en milieu d'année. Là, elle est bien."

De plus, l'émission Balance Ton Post - arrêtée un peu plus tôt en cours de saison - s'apprête à faire son grand retour et aura même droit à du prime time. "BTP reviendra en prime time toutes les semaines. Il y aura deux versions. J'animerai quelques spéciales autour de gros invités. Et Éric Naulleau fera toutes les autres" annonce Cyril. Selon lui, C8 va bientôt surfer sur la tendance du "feel good". Mais attention, cela ne veut pas dire que les clashs ne seront plus d'actualité sur la chaîne. "Il y en aura, c'est sûr", rappelle Cyril.

S'agissant de son émission politique qui a beaucoup fait parler, l'animateur en dit un peu plus sur le sujet. "On travaille sur un format inédit que je présenterai en direct sur C8 d'ici à novembre. Il y aura huit ou dix prime, avec un candidat à la présidentielle à chaque fois, explique Cyril Hanouna. Et peut-être une spéciale avec tous. Ça sera un peu le Que le meilleur gagne (NDLR : un ancien jeu présenté par Nagui) de la politique. Autour de moi, il y aura des éditorialistes de toutes les chaînes du groupe Canal. On va proposer à tout le monde. Est-ce qu'il y aura Éric Zemmour ? Et à quelle place sera-t-il ?"

Pour finir, le papa de Lino et Bianca a révélé ne plus être en lien avec l'animateur Arthur. "On ne se parle plus du tout. Mais j'aimerais bien chanter avec lui Love Me Tender sur le plateau des Duos mystères ironise Cyril, Je le jure, je le fais". Alors, un tout nouveau défi à préparer pour Alessandra Sublet ?