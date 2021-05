TPMP, un chroniqueur raconte son expérience dans un club échangiste : "J'ai adoré"

Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste (C8) ne sont pas avares en confidences. Très souvent, ils racontent des anecdotes personnelles dans l'émission présentée par Cyril Hanouna. Et celle de Bernard Montiel, le 12 mai 2021, n'est pas passée inaperçue.

Hier soir, Cyril Hanouna a reçu Bruno Henckes, patron d'un club libertin du Val-de-Marne. Il est venu réagir aux derniers propos de Jean Lassalle lors d'un débat à l'Assemblée nationale, selon lesquels certains députés se rendraient dans des clubs libertins. "Les plus anciens d'entre nous savent que les lieux d'échangisme - ou de libre-échangisme - sont restés ouverts pendant tout le confinement. De très nombreux collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents, et je ne compte même pas les ministres...", a déclaré le candidat aux présidentielles de 2022. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir sur le plateau. Après que Bruno Henckes a assuré qu'il avait déjà croisé dans son établissement des hommes politiques, mais aussi de nombreuses personnalités, Bernard Montiel a fait part de son expérience personnelle.

Le présentateur d'Animaux Stars âgé de 64 ans s'est en effet déjà rendu dans un club échangiste et ne l'a pas caché. "Oui j'adore j'y suis allé une fois. (...) Il fallait quand même que je vois ça. C'était génial, j'ai adoré, ça sent mauvais mais j'ai adoré", a confié Bernard Montiel avec humour. Et d'ajouter que c'était au Cap d'Agdde et qu'il s'est "beaucoup amusé". Des propos qui ont beaucoup surpris ses collègues.