Dahlia Sky : La star du porno retrouvée morte dans sa voiture

C'est mercredi dernier que la macabre découverte a été faite. Dahlia Sky, une jeune femme de 31 ans, a été retrouvé morte dans sa voiture. Un décès qui aurait eu lieu après une blessure par balle. Celle qui aurait eu 32 ans le 10 août prochain travaillait dans l'industrie du porno depuis une dizaine d'années selon Adult Video News. La police suspecte un suicide, la jeune américaine ayant un cancer du sein en phase terminale. Elle souffrait également de dépression au moment de sa mort selon les informations du New York Post.

Le corps de Dahlia Sky a été retrouvé le 30 juin dernier du côté de Los Angeles, dans la vallée de San Fernando. La police attend désormais les résultats de l'autopsie de la jeune femme avant de se prononcer sur les causes de sa mort. Depuis l'annonce de son décès, de nombreux proches et fans de l'actrice de charme se sont exprimés pour mettre en avant sa belle personnalité. Un producteur de films pour adulte proche de la star a d'ailleurs tenu à lui rendre un hommage pour AVN. "Ça va prendre du temps avant de s'en remettre, si cela est possible. Dahlia Sky, avec ta belle âme, ton humour, ta complexité, tu étais une amie chaleureuse ! Tu vas beaucoup me manquer", a-t-il indiqué.

Dahlia Sky a commencé sa carrière dans l'industrie du porno en 2010 sous le nom Bailey Blue avant de changer pour son nom actuel en 2014. Elle a tourné dans plus de 600 films au cours de sa carrière. Elle ne cachait pas ses problèmes de santé ni sa dépression sur les réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle toute l'industrie des films pour adultes profondément peinée par sa disparition.