Daisy Coleman (Netflix) : 4 mois après son suicide, sa mère met fin à ses jours

Quatre mois après le drame, le suicide de Daisy Coleman suscite toujours une vive émotion. Ce sentiment est renforcé par la mort de sa mère. Melinda a elle aussi mis fin à ses jours.

La triste nouvelle est tombée le week-end dernier. Elle a été annoncée par l'association SafeBAE, fondée par Daisy Coleman et luttant contre les violences sexuelles. Dans un diaporama publié dimanche soir, SafeBAE révèle la maman de Daisy, Melinda, est morte ce dimanche même. La défunte s'est suicidée, comme sa fille.

"Nous sommes choqués et incrédules d'annoncer à notre famille SafeBAE que nous avons perdu Melinda Coleman d'une mort par suicide ce soir. Certains jours, le deuil sans fond d'avoir perdu son mari, Tristan et Daisy était insupportable, écrit l'association. Melinda était une vétérinaire douée, une mère et une épouse dévouée, ainsi qu'une bodybuilder talentueuse. Elle aimait et croyait en ses enfants plus que tout. Ce n'est pas un hasard si elle a donné naissance aux enfants les plus doués, passionnés et résistants."

Le défunt mari de Melinda Coleman est mort il y a des années dans un accident de voiture. Leur fils Tristan a lui aussi perdu la vie sur la route, en 2018, à l'âge de 19 ans. Sa fille Daisy s'est suicidée le 4 août 2020.