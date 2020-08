Mort de Daisy Coleman : la star de Netflix s'est suicidée à 23 ans

Son histoire avait fait le tour des États-Unis en 2016. À l'époque, Daisy Coleman acceptait de faire la lumière sur l'agression sexuelle dont elle avait été victime alors qu'elle n'avait que 14 ans. Une douloureuse expérience partagée dans le documentaire Audrie and Daisy diffusé sur Netflix.

Mardi 4 août 2020, la jeune femme désormais âgée de 23 ans a malheureusement mis fin à ses jours. C'est sa mère Melinda qui a annoncé la terrible nouvelle au média américain TMZ, expliquant avoir fait venir la police à son domicile après s'être retrouvée sans nouvelles de sa fille. Sur place, les autorités ont découvert le corps sans vie de Daisy. "C'était ma meilleure amie et une fille incroyable. Je pense qu'elle devait croire que je pourrais vivre sans elle. Je ne peux pas. J'aurais aimé pouvoir lui enlever la douleur...", a-t-elle témoigné.

D'après Mélinda, sa fille ne "s'est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait." Car oui, dans le documentaire Netflix, Daisy a fait face à son traumatisme et à la réaction hostile de la part de sa communauté dans le Missouri à la suite de ses accusations. C'est en 2012 qu'elle aurait été violée, lors d'une fête où l'alcool coulait à flot. Personne n'a jamais été condamné. "Ce n'est tout simplement pas juste. Ma petite fille est partie", se désole sa mère. En outre, en 2019, les Coleman vivaient un nouveau drame, celui de la mort du jeune frère de Daisy, tué dans un accident de voiture.

Avant de se suicider, Daisy avait cofondé l'organisation SafeBAE, qui a pour mission de sensibiliser les élèves de collèges et de lycées aux agressions sexuelles entre élèves et d'aider les victimes. L'organisation se dit dévastée par sa mort et explique subir "une perte irremplaçable".

Le documentaire Audrie and Daisy s'intéressait également à l'agression sexuelle d'Audrie Pott en septembre 2012 en Californie. Audrie s'était suicidée dix jours plus tard. Salué par la critique, le film était en compétition officielle au festival du film de Sundance l'année de sa diffusion.