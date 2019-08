Damien et Élodie (L'amour est dans le pré) : Photo de leur fille Emma, 1 an

En 2013, Damien est dans tombé sous le charme d'Élodie dans L'amour est dans le pré. L'éleveur et sa compagne sont depuis devenus parents. Le 29 décembre 2017, le couple a accueilli une petite fille prénommée Emma qui est née avec trois semaines d'avance. Presque deux ans plus tard, les amoureux dévoilent enfin son visage.

Jeudi 15 août, Karine Le Marchand a partagé le beau cadeau que des candidats de L'amour est dans le pré lui ont fait pour son 51e anniversaire : une vidéo sur laquelle plusieurs d'entre eux lui adressent un message d'amour. Une séquence qui a permis de voir que Julien (L'amour est dans le pré 2016) allait devenir papa et le doux visage de la petite Emma.

Sur la photo en question, Élodie et Damien posent ensemble, leur fille entre eux. Avec leurs mains ils forment un coeur qu'ils adressent à Karine Le Marchand. Un geste qui camoufle en partie le visage de la petite fille et qui est sans doute volontaire pour préserver son identité. Malgré cette précaution, on peut voir sans peine que la belle Emma a hérité des yeux de sa maman.

Lundi prochain, le 19 août, d'autres candidats vont faire de grandes révélations lors de la diffusion d'un nouveau numéro de Que sont-ils devenus ? Puis, M6 lancera le 26 août la nouvelle saison de L'amour est dans le pré avec de nouveaux agriculteurs !