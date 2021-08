Daniel Craig : Après sa mort, l'acteur ne laissera rien de sa fortune à ses enfants

En ce qui concerne leur testament, certaines stars n'apprécient pas forcément l'idée de tout léguer à leurs enfants. Un sujet personnel qui concerne notamment l'acteur britannique Daniel Craig. Dans une récente interview accordée au magazine anglais Candis, la star de 53 ans a assuré que ses enfants n'allaient rien recevoir de sa part après sa mort. Une volonté non-négociable pour l'interprète de James Bond, qui a expliqué vouloir distribuer sa fortune avant de mourir.

Qu'il s'agisse d'Ella (29 ans), issue de son mariage avec Fiona London, ou de sa seconde fille, née en septembre 2018 de son union avec l'actrice Rachel Weisz, Daniel Craig reste catégorique : elles ne recevront rien. Avec une fortune avoisinant les 160 millions de dollars, l'actuel 007 a prévu de tout dépenser avant de partir. "N'y a-t-il pas un adage qui dit que si vous mourez riche, vous avez échoué ?", Daniel Craig a-t-il d'abord expliqué, en citant le philanthrope Andrew Carnegie. "Il a fait don de l'équivalent de 11 milliards de dollars. Ça montre à quel point il était riche parce que je parie qu'il en a gardé quand même un peu pour lui."

Pour ce qui est de son propre cas, l'acteur a ajouté : "Mais je ne veux pas laisser de grandes sommes à la génération suivante. Je pense que l'héritage est assez répugnant. Ma philosophie est de s'en débarrasser ou de le donner avant de partir."

De nombreuses stars, comme Daniel Craig, comptent laisser un maigre héritage à leurs descendants. Pour preuve, Elton John a lui aussi fait ce choix avec ses enfants Zachary et Elijah. Le chanteur et musicien a, à de nombreuses reprises, indiqué qu'il ne souhaite pas leur léguer sa fortune - estimée à plus de 280 millions de dollars - afin de leur inculquer la valeur du travail et de l'argent. Idem pour Jackie Chan au sujet de son fils Jaycee. Il n'aura droit à rien. "S'il en est capable, il peut gagner son propre argent. Et s'il en est incapable, c'est qu'il gaspillera tout mon argent", avait-il déclaré à Channel NewsAsia.