Daniel Dae Kim : Guéri du coronavirus en 2 jours, il révèle son "arme secrète"

Testé positif au coronavirus le 20 mars 2020, Daniel Dae Kim (51 ans) a annoncé être guéri deux jours plus tard sur Instagram. Selon lui, le médicament miracle qui a permis sa guérison est l'hydroxychloroquine. Le 22 mars 2020, il déclare n'avoir plus "aucun symptôme" et révèle, soulagé : "Je suis heureux d'annoncer que mon rétablissement se passe bien et que je me sens pratiquement revenu à la normale. J'ai la chance de faire partie des 80 % de cas diagnostiqués qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation".

"L'arme secrète" de sa guérison

Dans cette vidéo, il raconte que son médecin lui a prescrit un "cocktail de médicaments" composé du médicament antiviral TamiFlu, de l'antibiotique Azithromycine, d'un inhalateur Glycopyrrolate et du médicament antipaludique à base d'hydroxychloroquine. Bien que tous ces médicaments ont travaillé conjointement à son rétablissement, l'acteur de la série Lost pense que le médicament antipaludique est "l'arme secrète" de sa guérison.

Convaincu de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, il explique que ce médicament "a été utilisé avec beaucoup de succès en Corée dans leur lutte contre le coronavirus" mais aussi qu'il a été plébiscité par le président Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche au début de la semaine.

Plus pondéré, il révèle : "Je ne dirai pas que c'est un remède miracle et je ne dirai pas non plus que vous devriez l'utiliser, mais ce que je dirai, c'est que je crois qu'il a été essentiel à mon rétablissement". L'acteur n'a pas précisé le dosage de ses différents médicaments, indiquant que celui-ci était "spécialement conçu pour lui" mais a incité les gens à consulter leur médecin afin de connaître le dosage qui leur conviendra.

Pour finir, l'acteur a conclu en rappelant que les convictions politiques ne doivent pas interférer avec la crise sanitaire actuelle. "Mes convictions politiques ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais surtout dans des moments comme celui-ci, le plus important est de faire passer les gens avant la politique et de prendre soin les uns des autres", a-t-il précisé. Des nouvelles porteuses de beaucoup d'espoir pour enfin vaincre cette pandémie.