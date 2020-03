Coronavirus : Un ancien héros de la série "Lost" contaminé et en isolement

Daniel Dae aurait contracté le Covid-19 à New York, où il participait au tournage de la série New Amsterdam. Daniel Dae Kim y incarne un médecin, spécialiste des traumatismes crâniens, recruté par un hôpital pour aider à soigner des patients atteints d'une épidémie de grippe.

Le tournage interrompu à cause du coronavirus, Daniel Dae Kim a quitté New York et il est rentré chez lui, à Hawaï. "Un peu avant l'atterrissage, j'ai remarqué que je me raclais la gorge, confie l'acteur de 51 ans dans sa vidéo. Pour être en sécurité, je me suis confiné de moi-même dans une pièce de la maison et j'ai essayé de me reposer seul. Mais plus tard dans la nuit, j'ai commencé à sentir une oppression au thorax, des courbatures et ma température est montée. Mon médecin m'a alors dit de me faire tester."

L'état de santé de Daniel Dae Kim s'améliore de jour en jour. Il ajoute, à destination des plus jeunes et des plus insouciants : "Pour tous ceux, surtout les ados et les millennials [personnes nées en 2000 et après, NDLR] qui pensent que ce n'est pas si grave, sachez que ça l'est. Et si vous prenez ça à la légère, vous mettez potentiellement en danger les vies de millions de personnes, y compris vos proches. Donc pour le bien de tous les autres, s'il vous plaît, suivez les mesures : prenez vos distances socialement, isolez-vous, arrêtez de vous toucher le visage et, bien sûr, lavez-vous les mains."