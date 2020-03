Evangeline Lilly : Le coronavirus est un mensonge pour la "priver de sa liberté"

Son père est malade

"J'ai cette conversation tous les jours avec mes proches, rappelle-t-elle. J'ai l'impression que l'on se rapproche un peu trop de la loi martiale, tout ça au nom d'une grippe respiratoire. C'est énervant. Je pense qu'il faut garder un oeil sur nos leaders pour s'assurer qu'ils ne profitent pas de ce moment afin de nous priver de notre liberté et de récupérer encore un peu plus de pouvoir." En couple avec Norman Kali, Evangeline Lilly est maman de deux garçons, de 8 et 4 ans. Elle a également expliqué qu'elle vivait avec son père, atteint d'une leucémie de stade 4 – à risque élevé, donc – et qu'elle était, elle-même, immunodéprimée.