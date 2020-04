Daniela Martins en larmes : un bébé enlevé sous ses yeux, elle raconte l'horreur

Maman de deux enfants, une petite fille qu'elle surnomme "E", âgée de 3 ans, et son fils "V", âgé de 1 an, Daniela Martins est apparue choquée lundi 20 avril 2020 dans sa story Instagram. Et il y a de quoi puisque l'ex-star de Secret Story, qui est actrice, a vu un bébé se faire kidnapper sous ses yeux.

Très émue, versant même quelques larmes, la jolie brune a raconté telle quelle la scène qu'elle a vue : "J'ai sorti un peu "E" en vélo et petit "V" en poussette en bas de l'immeuble et en rentrant il y a deux femmes qui tenaient un bébé dans les bras. Elles étaient un peu dans la précipitation. Et je me suis dit qu'il était arrivé quelque chose à ce bébé, il devait avoir 3 mois... Elles sont rentrées dans une voiture garée devant l'immeuble. Elles m'ont tenu la porte de l'immeuble, ont couru dans la voiture, elles ont mis le bébé dedans et elles ont démarré. J'étais dans le SAS, j'ai ouvert la deuxième porte et il y avait un homme et une femme et la femme hurlait 'à l'aide à l'aide aidez-moi', et l'homme me disait ''c'est mon fils" (...). Elle criait et a couru derrière le voiture. J'ai demandé au papa ce qu'il avait fait et il me dit 'c'est mon fils et elle me fait du chantage'. J'étais avec mes deux enfants, j'ai essayé de les raisonner, je lui ai dit : 'monsieur c'est sa maman vous ne pouvez pas lui enlever son fils', qu'il était tout petit... mon dieu il était même en couche. Et lui il a dit qu'elle lui faisait du chantage."

Au final, d'autres voisins sont intervenus, la police a été appelée et "des mesures ont été prises". "Par pitié même si vous avez des problèmes de couple, essayez de résoudre ça. C'est traumatisant pour un bébé de se retrouver dans un état comme ça. Par pitié si vous aimez votre enfant, réfléchissez. J'imagine que si c'était moi, si on venait à m'arracher mes bébés... Je n'ai pas réussi à les raisonner et je regrette d'avoir été là au mauvais moment au mauvais endroit. J'aurais préféré ne pas assister à ça car je ne pouvais rien faire. Je précise que si j'ai bien compris l'histoire, le couple n'était plus ensemble et donc le papa est venu capturer, je ne sais pas comment on appelle ça, prendre le bébé avec l'aide de deux femmes qui l'ont enlevé de sa maman. Et elle, elle me disait de ne pas l'écouter et qu'il a une double vie...", conclut-elle. Une histoire qui fait froid dans le dos.