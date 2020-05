Daniela Martins, mère imparfaite : son post franc qui peut déplaire

Pour de nombreux parents, le confinement fut l'occasion de profiter à fond de leurs enfants. Mais alors que la vie reprend peu à peu son cours, le temps commence à se faire long pour certains. C'est notamment le cas de Daniela Martins, qui casse tous les codes des stars habituées à jouer aux mamans parfaites sur les réseaux sociaux.

Lundi 25 mai 2020, l'ancienne candidate de Secret Story a en effet expliqué sur Instagram avoir hâte de se séparer de ses deux bambins, sa petite fille née en 2016 qu'elle appelle E. et son fils né en février 2019 dont le prénom commence quant à lui par la lettre V. "Je vais vous dire un truc, quand je lis 'on vit notre meilleure vie', 'trop happy de les avoir rien que pour moi'... J'ai vraiment l'impression d'être la seule à en avoir marre d'avoir mes enfants H24 avec moi", écrit-elle.

Il faut dire que Daniela Martins, à l'image d'autres familles, n'a pas chômé pendant la quarantaine. En plus de gérer ses projets professionnels, elle a dû se reconvertir en institutrice mais aussi en meilleure copine pour ses petites merveilles. Résultat : elle sature. "Je compte les jours avant l'éventuelle reprise en septembre. Alors oui j'aime mes enfants plus que tout, mais NON je n'ai pas envie d'être avec eux H24 7/7. J'en ai marre de jouer à la poupée, à la maîtresse, j'en ai marre de me demander comment je vais bien pouvoir les occuper, marre de me dire que demain c'est encore reparti. Je n'ai vu aucun post de ce genre, alors je suis peut-être la seule à le penser, mais whatever, je prends le risque de l'ouvrir", reconnaît-elle.



Daniela Martins s'est fait la porte-parole d'autres mamans dans son cas puisque ses propos à contre-courant lui ont valu de recevoir une vague de témoignages similaires. "Moi aussi j'en peux plus", "Ooooh pareil ! C'est dur !", "Tu es tellement naturelle, ça change des nanas sur Insta avec leurs vies parfaites", peut-on par exemple lire.