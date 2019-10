Daniela Martins ose les cheveux courts : sa nouvelle coiffure en photo

Comme Alexia Mori (Secret Story 7) ou Julia Paredes, Daniela Martins n'hésite pas à partager sa vie de maman sur les réseaux sociaux. Elle ne souhaite pas dévoiler les prénoms de ses enfants, ni leur visage. Mais régulièrement, elle partage son expérience ou donne son point de vue sur certains sujets lié à la parentalité. "Petit selfie par ici pour vous donner des nouvelles de petit V. aujourd'hui il est allé 4h à la crèche comme tous les mercredis, mais je l'ai récupéré au bout de 3h30 parce que je sais pas... Mon coeur de maman me le disait. Bingo. Je suis arrivée il pleurait à chaude larmes ! Fucking dents encore (la 3eme a percé mais il enchaîne l'autre). Du coup demain je me tâte à le ramener à la crèche, ou alors je vais juste le laisser 2/3h. Si non il devait faire ses vaccins demain matin (il a du retard) mais vu ce qu'il morfle, je vais attendre un peu...", a-t-elle par exemple commenté une photo de son fils et elle.