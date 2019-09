Daniela Prepeliuc enceinte : la miss météo pose avec son baby bump

Il y a quelques mois, les téléspectateurs de la chaîne BFMTV ont eu la surprise de voir que la pétillante présentatrice météo, Daniela Prepeliuc, ne faisait plus la pluie et le beau temps. La jeune femme de 35 ans est retournée travailler en Belgique, pays dans lequel elle a grandi et dont est originaire son mari, et vient d'annoncer une belle nouvelle : elle est enceinte !

Vendredi 6 septembre Daniela Prepeliuc a posté une photo sur Instagram sur laquelle on peut apercevoir des vêtements pour nouveau-né et la photo d'une échographie. C'est ainsi qu'elle a dévoilé qu'elle attendait son premier enfant. Une photo commentée de la façon suivante : "Bébé is coming. Une merveilleuse nouvelle pour démarrer de la plus belle des façons l'année 2020. Je remercie ma bonne étoile. Et merci à notre baby de m'avoir permis de passer un premier trimestre de rêve." Et vu la couleur bleue qui figure sur la tétine et les chaussons, tout laisse à penser qu'elle attend un petit garçon.