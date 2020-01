Danielle Brooks (Orange is the New Black) s'est fiancée avec son chéri

Quelle fin d'année pour Danielle Brooks ! À peine un mois après son accouchement et l'arrivée de sa petite fille dans son foyer, l'actrice d'Orange Is The New Black enchaîne avec une autre bonne nouvelle.

Son chéri, Dennis Gelin, l'a demandée en mariage et elle a dit oui ! C'est sur un cliché et dans une vidéo que l'actrice a exprimé sa joie. On l'y voit dans les bras de son fiancé, dansant, ses mains sur ses épaules. Et un diamant énorme à son doigt ! "Je n'aurais jamais pensé que les meilleurs jours de l'année auraient lieu la dernière semaine de l'année. Je vais épouser mon meilleur ami. Nous sommes FIANCÉS ! J'ai hâte de devenir ta femme. D&D jusqu'à la fin", écrit celle qui joue Tasha Jefferson dite Taystee dans la série Orange Is the New Black. Pour ne rien enlever à la beauté de cet instant d'amour suspendu, l'actrice s'est même localisée "Sur le toit du monde" !

En novembre, Danielle Brooks avait déjà fait l'expérience du bonheur familial. "11.16.19. Elle est parfaite", avait écrit l'actrice sous le cliché de son nouveau-né. Tout au long de sa grossesse, Danielle Brooks a soutenu le mouvement body positive et encourageait les femmes à embrasser la beauté de ce corps changeant. "Quand un chapitre s'achève, un autre commence", avait-elle alors écrit, en faisant référence à l'arrêt de la série sur les détenues après sept saisons. Il est certain qu'un livre entier commence pour elle.

Bien loin de la prison de Litchfield, Danielle Brooks fera découvrir les différentes étapes de sa grossesse et de sa maternité sur Netflix Family dans une série sociale, A Little Bit Pregnant.