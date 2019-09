Danse avec les stars : Maçon, vendeur, serveur... les années galères des danseurs

Les stars de l'émission Danse avec les stars sont bien sûr les personnalités célèbres qui ont accepté d'intégrer le casting. Mais les danseurs professionnels sont aussi devenus connus grâce au programme. Le Figaro du 21 septembre 2019 s'est intéressé à la vie de ces coachs qui a été métamorphosée grâce à DALS. Le journal révèle notamment les petits boulots qu'ils faisaient avant de se faire connaître sur TF1.

Candice Pascal, Anthony Colette, Christophe Licata sont aujourd'hui des danseurs très populaires, adorés du grand public, mais avant de se retrouver à faire le show sur TF1, ils ont galéré... On apprend par exemple que Candice Pascal a été serveuse à New York et que l'ex-compagnon d'Iris Mittenaere a connu quatre années particulièrement difficiles : "Je n'y arrivais plus financièrement. J'ai failli tout arrêter et DALS est arrivée." Et depuis, Anthony Colette a des propositions dans le mannequinat, la publicité et il a sorti sa biographie Danse avec tes rêves (Éditions Hors Collection).

Christian Millette aussi a travaillé dur avant de connaître la célébrité : "Pendant dix ans, j'étais dans le paramédical. Je travaillais la nuit, je dormais de 7h à 14h et j'allais à l'université la journée."

Comme Grégroire Lyonnet, Christophe Licata, qui a travaillé dans des fast-foods et fait de la maçonnerie avant d'être télévendeur, a ouvert son école de danse avec sa femme grâce au programme de TF1. Les autres font fructifier leur célébrité en organisant des stages, en participant à d'autres émissions ou à des spectacles. Maxime Dereymez a par exemple créé la troupe D'pendance.

Fauve Hautot, elle, sera prochainement à l'affiche de H24, une série médicale qui sera diffusée sur TF1. "C'est une superbe école pour apprendre la rigueur, la méthode et développer sa créativité", déclare-t-elle. Katrina Patchett ajoute : "La visibilité qu'offre l'émission ouvre beaucoup de portes et apporte de nombreuses propositions."