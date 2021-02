Daphné Bürki entourée de Vanessa Paradis, Louane, Florence Foresti pour une grande soirée solidaire

C'est une belle soirée que proposait France 2, le 6 février 2021. Daphné Bürki était aux commandes de l'émission Secours Pop, La Grande Soirée, diffusée en direct du Cirque d'Hiver à Paris. Un événement solidaire qui a connu un grand succès.

C'est une émission qui tenait à coeur à l'ex-compagne de Gunther Love. Elle visait à récolter des fonds pour l'association le Secours Populaire, dont elle est l'une des marraines. Au programme de cet événement, qui a rassemblé 1,58 million de curieux : de la musique, du rire et aussi et surtout de la sensibilisation à la cause défendue par le Secours Populaire. Pour ce faire, Daphné Bürki a convié pas moins de 40 artistes. Elle a pu compter sur la présence et le soutien de la jeune maman Louane Emera, Florence Foresti, Vanessa Paradis, Clara Luciani, Matthieu Chedid, Benjamin Biolay, Camélia Jordana, JoeyStarr, Julien Doré, Jane Birkin ou encore Patrick Poivre d'Arvor.

Certaines personnalités sont venues pour présenter, dans des mises en scènes décalées, des lots et ont invité le public à acheter des tickets de tombola sur le site tombola.secourspopulaire.fr. Samedi, une grande tombola était en effet organisée. Plus d'une de centaine de people a accepté de donner généreusement un objet qui a marqué leur vie, pour la bonne cause.

Le lendemain de la diffusion, Daphné Bürki a annoncé sur Instagram que cela a été un grand succès car plus d'un million d'euros ont été récoltés grâce à Secours Pop, La Grande Soirée.

Nous espérons que cette belle émission sera rediffusée... en raison du retour du " poids lourd" The Voice (TF1), l'audience en a été malheureusement impactée.