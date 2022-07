Daphné Bürki maman : rares images de sa fille Suzanne pour un jour spécial !

Rappelons que Daphné Bürki a un autre enfant. Elle a en effet donné naissance à Hedda en 2007, fruit de ses amours avec le chanteur Travis Bürki. Puis, de sa relation avec Sylvain Quimène plus connu sous son nom de scène Gunther Love, la star a eu la joie d'accueillir la jeune Suzanne. Alors que le couple se fréquentait depuis 2009, ils ont annoncé leur rupture 11 ans plus tard. "Moi et mes filles (car oui depuis un bon moment maintenant nous sommes devenues un gang de filles à la maison, c'est dit...) nous vous souhaitons d'arriver à trouver dans les petits détails de la vie un peu de beauté, de la solidarité, de l'amour (jamais trop) et éventuellement une banana bûche", avait-elle écrit sur Instagram en guise d'officialisation. Depuis, elle reste discrète sur ses amours.