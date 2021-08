Darren Barnet (Mes premières fois) est en couple avec une bombe de Suicide Squad !

On ne s'attendait pas vraiment à le voir là, et pourtant ! Le 2 août 2021, le très sexy Darren Barnet, qui incarne Paxton Hall-Yoshida depuis deux saisons dans la série Mes premières fois (sur Netflix) s'est rendu à l'avant-première du film The Suicide Squad. A-t-il obtenu un rôle discret dans la nouvelle production de James Gunn (Horribilis, Les Gardiens de la galaxie) ? Lui non... mais sa compagne oui ! La nouvelle est terrible à entendre mais le jeune comédien de 30 ans n'est plus un coeur à prendre. Il est en couple avec Mikaela Hoover, qui incarne Camila auprès de Margot Robbie, John Cena et Idris Elba.

Quoi de mieux, pour officialiser cet amour, que le tapis rouge d'une avant-première, comme à la belle époque où la pandémie de Covid-19 n'existait pas ? Mikaela Hoover, aperçue auparavant dans 2 Broke Girls, Lucifer ou Mon oncle Charlie, a profité de cet élan de gloire nouveau pour s'afficher auprès de Darren Barnet. Les amoureux ont d'ailleurs largement partagé, sur les réseaux sociaux, les photographies capturées le soir de l'évènement. "Notre première soirée cinéma, après plus d'un an, ne pouvait pas ne pas être unique, écrit la jeune femme. Je m'excuse auprès de Darren pour lui avoir léché le visage durant une soirée aussi élégante. Il ne peut vraiment m'emmener nulle part."