David Beckham, ses beaux cheveux pas naturels ? Changement intrigant...

Or, quelques jours plus tôt, celui qui a créé son propre club de foot à Miami et sa marque de produits pour hommes House 99 n'avait pas du tout la même densité de cheveux. Le Daily Mail a en effet obtenu des photos de David Beckham prises la semaine dernière, au cours d'une sortie près de sa maison de campagne. Habillé d'un pull rouge et d'une chemise blanche, il n'avait pas vraiment la même allure que sur les images de son footing...

Ce n'est pas la première fois que David Beckham est suspecté d'avoir recours à des implants capillaires. En 2018, déjà, il avait laissé planer le doute lors d'un voyage promotionnel à Hong-Kong. Certains fans avaient relevé que l'ancien sportif affichait une ligne frontale plus dense que quelques semaines auparavant... David Beckham ne s'est jamais exprimé sur le sujet !