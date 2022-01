David Coulthard séparé de sa femme : l'ancien pilote en couple avec un mannequin de 27 ans

Il fait partie des visages bien connus des amateurs de Formule 1. David Coulthard a disputé 246 Grands Prix dans sa carrière longue de plus de quinze ans. Avec un total de 13 victoires, il a terminé plusieurs fois sur le podium en fin de saison, passant une grande partie de sa carrière chez McLaren Mercedes. Un très beau parcours qui en fait encore aujourd'hui un homme très respecté des pilotes actuels, comme son compatriote Lewis Hamilton par exemple. À côté de sa vie de pilote, l'Anglais de 50 ans a réussi à mener une vie de famille heureuse puisqu'il épouse en 2013 Karen Minier, une belle journaliste belge travaillant pour TF1 à l'époque.

Ensemble, David et Karen vont avoir un enfant, le petit Dayton, né en novembre 2008. Une belle histoire qui vient malheureusement de s'achever et apparemment, l'ancien rival de Michael Schumacher a vite rebondi. Si l'on en croit les informations du Daily Star, l'Anglais a été aperçu au côté de Sigrid Silversand, un mannequin suédois de 27 ans. Les deux tourtereaux ont été vus du côté de Londres en train de se balader main dans la main dans les rues de la capitale anglaise. D'après la publication britannique, le couple était d'ailleurs très câlin, n'hésitant pas à s'embrasser à de multiples occasions.

Selon leurs informations, cela fait déjà un petit moment que David Coulthard et sa femme sont séparés puisqu'on ne le voit plus porter son alliance depuis janvier de l'année dernière. Pour ce qui est de sa nouvelle conquête, Sigrid Silversand est une superbe blonde suivie par plus de 7 000 abonnés sur Instagram. Elle y partage des photos de ses shootings ainsi que de ses vacances dans des endroits paradisiaques.