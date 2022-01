Diaporama David Coulthard séparé de sa femme : l'ancien pilote en couple avec un mannequin de 27 ans

1 / 13 David Coulthard séparé de sa femme : l'ancien pilote en couple avec un mannequin de 27 ans

2 / 13 L'ancien pilote David Coulthard assiste à la course automobile en tenue d'époque Goodwood's Revival à Chichester.

3 / 13 En compagnie de Sigrid Silversand, David Coulthard, l'ancien pilote écossais de Formule 1 de 50 ans, assiste à l'avant-première mondiale du nouvel opus de James Bond "No Time to Die" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.

4 / 13 David Coulthard et son ex femme Karen Minier lors de la soirée des "Laureus World sports Awards" à Monaco, le 18 février, 2019. © Bruno Bebert/Bestimage

5 / 13 David Coulthard au Grand Prix F1 d'Espagne à Barcelone, le 9 mai 2021. © Motorsport Images / Panoramic / Bestimage

6 / 13 En compagnie de Sigrid Silversand, David Coulthard, l'ancien pilote écossais de Formule 1 de 50 ans, assiste à l'avant-première mondiale du nouvel opus de James Bond "No Time to Die" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.

7 / 13 David Coulthard, l'ancien pilote écossais de Formule 1 de 50 ans, assiste à l'avant-première mondiale du nouvel opus de James Bond "No Time to Die" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.

8 / 13 Exclusif - David Coulthard, son ex femme Karen Minier, Amanda Holden, son mari Chris Hughes et leurs filles Alexa Louise Florence Hughes et Hollie Rose Hughes, retrouvent Piers Morgan pour sa fête au Club 55 à Saint-Tropez, le 23 juillet 2020.

9 / 13 David Coulthard - Obsèques du pilote de F1 Niki Lauda à Vienne, Autriche, le 29 mai 2019.

10 / 13 Exclusif - David Coulthard, son ex femme Karen Minier, Amanda Holden, son mari Chris Hughes et leurs filles Alexa Louise Florence Hughes et Hollie Rose Hughes, retrouvent Piers Morgan pour sa fête au Club 55 à Saint-Tropez, le 23 juillet 2020.

11 / 13 David Coulthard et son ex femme Karen Minier arrivent à Wimbledon à Londres, le 3 juillet 2019.

12 / 13 David Coulthard et son ex femme Karen - Obsèques du pilote de F1 Niki Lauda à Vienne, Autriche, le 29 mai 2019.