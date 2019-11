David Douillet : Confidences à Bernard Montiel aux côtés d'un bernard-l'hermite

Samedi 2 novembre 2019 à 17h30 sur la chaîne Animaux, Bernard Montiel reçoit David Douillet dans son émission Animaux stars. Passionné de chiens, l'ex-champion de judo et ex-ministre s'est confié sur cette passion et a fait la connaissance d'un bernard-l'hermite.

Le judoka est en effet bien entouré puisqu'il a participé au tournage avec ce crustacé dont il a appris tous les secrets et un Malinois, chien connu pour son tempérament affirmé. L'homme de 50 ans est un grand amateur de chien, il en a déjà possédé plusieurs. Malheureusement, on se souvient encore de cette tragique histoire datant de 2011. Un de ses bergers d'Asie s'était échappé de sa propriété et avait attaqué un caniche, qui en était mort. En 2009, un de ses braves toutous avait agressé un chat. Mais tout ça appartient désormais au passé. Face à Bernard Montiel, il s'est confié sur son amour pour nos amis à quatre pattes. Il s'épanchera d'ailleurs sur son chien Médart, un basset d'Artois offert par sa grand-mère.

Bernard Montiel a déjà reçu de nombreuses stars dans son émission. La belle Élodie Gossuin a ainsi passé un doux moment avec un spitz nain panda, le chanteur Michel Fugain a fait la connaissance d'un hérisson, Énora Malagré d'une mygale ou encore Alexandra Vandernoot avait sympathisé avec des serpents. Et, plus récemment, ce sont deux autres Miss qui ont fait une apparition dans l'émission : Maéva Coucke et Vaimalama Chaves.

Rendez-vous le 2 novembre 2019 à 17h30 pour ce numéro inédit d'Animaux stars.