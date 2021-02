David Mora papa : premières photos de sa fille, qui lui ressemble "comme deux gouttes d'eau"

Pas de Scènes de ménages en vue pour David Mora et sa compagne Davina Vigné mais beaucoup d'amour (et de fatigue accessoirement). Le 16 janvier 2021, la belle comédienne a donné naissance à leur premier enfant. Une petite fille dont on ignore toujours le prénom. Et, pour la première fois, elle a accepté de partager des images de sa merveille sur Instagram, le 16 février.

David Mora et Davina Vigné sont discrets en ce qui concerne leur vie privée. Mais difficile de ne pas partager leur bonheur d'être parents. Après l'annonce de la naissance lors d'une conférence de presse, les jeunes parents n'ont pu résister à leur envie de présenter leur fille à leurs fans.

Ainsi, Davina Vigné a publié une vidéo sur laquelle on peut apercevoir son bébé, allongé dans son beau berceau. Bien entendu, elle a pris soin de ne jamais révéler son visage. Ensuite, celle qui a également un petit garçon né d'une précédente relation a partagé un montage photos.

On peut y voir le papa avec sa princesse dans les bras, la maman également en train de la câliner, la main du grand frère en train de prendre celle de sa petite soeur, le bébé dans son lit et enfin, le couple avec un fumigène lâchant une fumée rose. "Le baby des dadas, notre petit koala est né il y a un mois (16/01/21)... et devinez quoi ? C'est la plus jolie des merveilles et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa. C'est bien la peine de l'avoir portée pendant neuf mois. J'ai le plaisir de vous informer que le magazine du ventre plat reprend du service ! #ventreplatmagazine Le grand frère est fier, le papa est gaga, la maman ébahie et tout ce petit monde est cerné. On a demandé à notre fille son avis, elle préfère garder l'anonymat et puis elle refuse de voir son jolis minois grimé par un smiley. C'est trop '2020' apparemment. Enfin bref, cette petite a du caractère et de l'avenir ! On n'est pas à l'abri qu'elle change d'avis mais pour le moment on garde l'exclu sur son sourire, sa bouille d'ange et son prénom", peut-on lire en légende.