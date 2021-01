David Mora (Scènes de ménages), jeune papa : "Je continue tout comme avant"... ou presque

Le 19 janvier 2021, lors d'une conférence de presse pour la série Escape dans laquelle il donne la réplique à Lannick Gautry, David Mora a annoncé être devenu papa. Sa compagne, la jolie comédienne Davina Vigné a accouché d'une petite fille dont le prénom n'a, pour l'heure, pas été révélé. C'est désormais auprès de nos confrères de Télé Loisirs que celui qui incarne Fabien dans Scènes de ménages (M6) se livre sur ce nouveau rôle, certainement le plus beau de sa vie.

Alors, ça fait quoi d'être papa ? "C'est trop récent, lance David Mora. Ça changera forcément des choses en moi ! Est-ce que cela nourrira mon jeu de comédien ou non, je n'en sais rien." Enfin, il y a bien un changement depuis l'arrivée de bébé : les nuits ne sont plus les mêmes. Finies les grasses mat' pour le couple... "Je continue tout comme avant. C'est peut-être juste un peu plus compliqué au niveau du sommeil mais on va prendre le rythme", confie le partenaire d'Anne-Elisabeth Blateau alias Emma dans Scènes de ménages.

David Mora, jeune papa qui "a tout à apprendre"

Un quotidien complètement chamboulé pour David Mora qui découvre les joies de la paternité, alors que Fabien, son personnage dans la série, "connaît beaucoup plus de choses (...) sur les mouche-bébés". "Moi, j'ai tout à apprendre", poursuit-il. Mais il peut compter sur les conseils de sa douce Davina Vigné, déjà maman d'un grand garçon ayant fait sa rentrée en classe de sixième en 2020. "On sait qu'un bébé, plus encore un nourrisson, est forcément plus attaché à sa mère qui est à ce moment de leur vie beaucoup plus vital que le père", estime le comédien.

David Mora pourra aussi échanger avec une autre maman qu'il côtoie régulièrement : Amélie Etasse, l'interprète de Camille dans Scènes de ménages. La jolie blonde a en effet accueilli un petit Vasco en août dernier. "On n'en a pas encore parlé. Mais forcément, dès que l'on se croisera, cela devrait être le cas", déclare le jeune papa.

Encore toutes nos félicitations aux heureux parents pour l'arrivée de leur petite fille.