David Mora (Scènes de ménages) papa : sa belle Davina a accouché, le sexe du bébé révélé

Heureuse nouvelle pour David Mora ! Le comédien connu pour son rôle de Fabien dans la série Scènes de ménages sur M6 est devenu papa pour la première fois. En effet, sa compagne Davina Vigné a accouché ! Si la grossesse de la belle a été suivie par les internautes sur les réseaux sociaux, c'est en conférence de presse que le partenaire d'Anne-Elisabeth Blateau (alias Emma) à l'écran a annoncé la naissance de son bébé.

Comme le rapportent nos confrères de Télé Star, David Mora était présent lors de la conférence de presse de la série Escape, tournée par W9 et où il donne la réplique à Lannick Gautry, ce mardi 19 janvier 2021. L'occasion pour le comédien de donner des nouvelles, et de confier avoir endossé un nouveau rôle, celui de père, ces derniers jours ! "Je suis papa. C'est assez dingue et c'est tout neuf", lance-t-il. Le sexe du bébé qui n'avait jusqu'alors pas été révélé est par la même occasion annoncé : David Mora est l'heureux papa d'une petite fille. Pour l'heure, le prénom n'a pas été partagé. "Je découvre comme tous les pères qui ont eu un premier enfant...", confie David Mora aux journalistes, ajoutant non sans humour qu'il va "regarder des tutos et faire une formation".

Sur les réseaux sociaux, le couple n'a rien annoncé. Le dernier post de David Mora date du 11 janvier dernier. Sa compagne Davina Vigné pose dans leur cuisine en sweat noir de baseball laissant apparaitre son joli baby bump. "Je crois qu'elle a mangé la balle", s'amusait le jeune papa. De son côté, la jeune femme s'est manifestée pour la dernière fois le 13 janvier 2021. Elle prenait la pose en body décolleté dans un bain de lait d'ânesse, à la façon de la célèbre reine d'Egypte antique Cléopâtre.

La date précise de naissance de leur fillette n'a pas été officiellement annoncée mais elle se situe visiblement entre le 13 janvier et ce mardi 19 janvier 2021, date à laquelle David Mora se présente comme jeune papa.

Rappelons que si l'acteur découvre les joies de la paternité, de son côté Davina Vigné est déjà maman d'un jeune adolescent qui a fait sa rentrée en classe de 6e en septembre dernier.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !