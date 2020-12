David Mora (Scènes de ménages) : Sa chérie enceinte et impatiente, gros baby bump et tendre message

Bébé sera-t-il au pied du sapin pour Noël ? Pour David Mora et son amoureuse, ce serait le plus beau des cadeaux... Davina Vigné, enceinte de son deuxième enfant, a posté de nouvelles images de son ventre rond sur Instagram, mardi 8 décembre.

Sur son compte, la jolie comédienne et future maman âgée de 34 ans a donc dévoilé deux photos d'elle dont une sur laquelle on peut voir son énorme baby bump, signe d'une grossesse qui touche à sa fin. En légende, la compagne de David Mora écrit : "Quand je pense que dans quelques semaines tu seras là mon trésor #lebabydesdadas. Ça me rend tellement heureuse. Je me suis posée un instant t'imaginant dans ce merveilleux cocon. Quand on entrera dans ta chambre pour venir te chercher le matin, on aura le plaisir de voir ton regard en premier. Il me tarde tellement de te raconter une histoire tout en te regardant t'endormir. On a tout préparé avec papa @david_mora_officiel et ton grand frère [elle est déjà maman d'un garçon, NDLR]. Tu verras ta chambre est une bulle de douceur et de confort."

Davina Vigné, qui avait révélé sa nouvelle grossesse en août 2020, et son amoureux David Mora sont donc dans les starting blocks pour l'arrivée imminente de bébé. Le comédien de la populaire série humoristique Scènes de ménages (M6) - qui donne la réplique à Anne-Élisabeth Blateau - a déjà monté le berceau de son futur enfant, lequel est installé à hauteur d'adulte. "C'est trop bien d'être à la même hauteur que bébé j'adore cette idée", a commenté Davina Vigné en remerciant Rêves de libellule qui fabrique des meubles pour enfants.