David Mora (Scènes de ménages) : Sa chérie Davina, enceinte, jamais "bonnasse" à cause de lui !

David Mora ne pourrait pas être un Instagram husband, ces hommes qui se plient aux demandes de leurs chéries pour les mitrailler sous toutes les coutures dans l'espoir d'obtenir LA photo parfaite qui finira sur Instagram. La compagne du comédien, Davina Vigné, s'en est plainte avec humour.

Sur son compte, la jeune femme de 34 ans, a partagé deux photos : une de son amoureux David Mora et une d'elle. En légende, elle a amusé ses milliers de followers en se plaignant des piètres talents de photographe du héros de Scènes de ménages. "Quand moi je prends une photo de dada VS quand c'est @david_mora_officiel qui prend une photo de moi. Swipe pour voir le talent et l'oeil de mon mec. En fait quand on regardera nos photos plus tard j'en aurais aucune de 'normale' ou de bonnasse de moi, alors que lui il est toujours canon. #lesdadasontdsortie", a-t-elle écrit avec humour.

En effet, l'acteur de 38 ans apparaît bien cadré, sous un jour flatteur, un chat dans les bras, sur un cliché qui fait fondre les coeurs. En revanche, Davina Vigné apparaît sur une photo que l'on diffuserait volontiers pendant un mariage pour faire honte à la mariée, grimaçante et s'amusant à faire une figure de pieuvre avec ses mains, comme une enfant. Un souvenir drôle, mais pas très glamour.

Davina Vigné, enceinte de son amoureux et déjà maman d'un ado, reconnaît toutefois une qualité à David Mora : il sait comment la rendre heureuse. Quelques jours plus tôt, la future maman avait ainsi partagé une vidéo de l'acteur au piano. "Il le fait exprès pour que je sois encore plus amoureuse. C'est vraiment pas du jeu. #ledadadetouslesdadas #lepianodesdadas #heismymusic #bcptroplove #fautquejmecalme @david_mora_officiel", a-t-elle commenté, sous le charme du talent de musicien de son chéri.

À défaut de faire de belles photos souvenirs, David Mora, qui a récemment tourné Meurtre en Berry pour France 3, saura au moins jouer de jolies berceuses à leur bébé...