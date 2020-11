David Mora (Scènes de ménages) bientôt papa : Davina Vigné hilare pour leur "shooting spécial"

David Mora s'apprête à endosser le rôle le plus important et le plus beau de sa vie. Prochainement, l'acteur de Scènes de ménages (M6) deviendra papa pour la première fois. Mais avant que son bébé, fruit de ses amours avec la belle Davina Vigné, naisse, l'interprète de Fabien et sa belle ont voulu garder un beau souvenir de cette grossesse.

Le charmant brun de 38 ans et Davina Vigné se sont prêtés au jeu du shooting de grossesse. Pour l'occasion, la comédienne de 34 ans portait une combinaison verte kaki et un long gilet blanc. Son cher et tendre était quant à lui vêtu d'un pantalon kaki et d'un pull bordeaux. Sur la photo que le couple a partagée, David Mora s'apprête à déposer un baiser sur la joue de la future maman. Et cette dernière ferme les yeux, hilare. "Shooting spécial #ventreplatmagazine. Le photographe a osé me demander si j'étais enceinte ?! Vous vous rendez compte ? Bon ok, obligés d'avouer que @miki_photographie est un super pro et qu'il a su capter nos moments de rire en toute simplicité. On a adoré ! Un couple d'un photographe Mika et d'une directrice artistique Isa qui assure ! @lesamoureuxphotographie. Devinez ce que @david_mora_officiel m'a dit pour me faire rire ?... #lebabydesdadas (Shooting réalisé avant le 'confinage')", a écrit Davina en légende de sa publication. Un post repartagé par David Mora.