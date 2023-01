Décédée il y a deux ans, une célèbre écrivaine réapparaît et donne une explication improbable

Cela fait seulement quelques jours que 2023 a commencé mais on tient déjà là un candidat très sérieux au titre officieux de l'histoire la plus rocambolesque de l'année. Car cette affaire est effectivement digne d'un roman, plutôt de mauvais goût en l'occurrence. L'autrice américaine Susan Meachen, dont la mort avait été annoncée par sa fille en octobre 2020, a fait son retour sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'elle était en réalité bel et bien vivante.

L'écrivaine, qui compte à son actif quelques best-sellers dont vous pouvez découvrir les couvertures dans notre diaporama, était très appréciée pour ses romans d'amour. On lui doit notamment "Moments volés", "L'amour dure toute une vie" ou encore "Le perdre et te trouver".

Sa (prétendue) fille avait annoncé son décès, d'un (prétendu) suicide, il y a un peu plus de deux ans maintenant. S'en était suivie une grande vague d'émotion et d'hommages, autant de la part de ses lecteurs que de la part de ses confrères écrivains. Dans un long post sur la page Facebook de Susan Meachen - depuis supprimée, sa (prétendue) fille expliquait que l'écrivaine avait mis fin à ses jours suite à des intimidations et autres harcèlements répétés de la part d'autres auteurs.

J'espère écrire à nouveau

Pourtant, une femme déclarant être Susan Meachen a mis en ligne une longue publication sur un groupe Facebook privé d'écrivains, expliquant qu'elle n'était pas décédée. "J'ai débattu sur la façon de faire un million de fois et je ne sais toujours pas si c'est bien ou non. Il y aura des tonnes de questions et beaucoup de gens quitteront le groupe, je suppose", a-t-elle débuté sans donner de véritables explications. Avant d'essayer.

"Ma famille a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour moi et je ne peux pas leur en vouloir. J'ai failli (me suicider, ndlr) à nouveau et ils ont dû revivre tout cet enfer", a expliqué la romancière affirmant qu'elle avait donc de réelles pensées suicidaires, sans s'étendre davantage sur la chronologie de l'histoire.

"Je vais mieux maintenant et j'espère écrire à nouveau. Que la fête commence", a-t-elle conclu avec un ton qui, même à l'écrit, paraît tout à fait déplacé. C'est peu dire que la nouvelle a été mal accueilli dans la communauté des auteurs, puisque celle-ci avait été particulièrement visée et remise en question au moment de la (prétendue) mort de Susan Meachen. Une bien triste histoire, de tous points de vue. On espère en tout cas que Netflix va sérieusement se pencher sur le sujet pour nous proposer un documentaire dont ils ont le secret.