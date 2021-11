Défigurée par un pitbull, une influenceuse subit une opération et dévoile son visage

"On va prendre une artère principale et retirer la peau, la plier et la poser sur ma bouche. L'artère doit irriguer en sang donc on va couper un petit bout de mon cou, prendre l'artère sous ma peau et la relier à ma lèvre pour que du sang puisse irriguer la nouvelle peau, a précisé Brooklinn dans sa vidéo. Après l'opération, je ne pourrai plus du tout bouger la bouche, j'aurai une sonde d'alimentation dans le nez. Je serai au régime liquide. Je vais rester à l'hôpital pendant cinq jours après l'intervention."

Brooklinn Khouri est suivie par près de 75 000 abonnés sur Instagram. Tous se mobilisent pour lui apporter un soutien sans faille dans cette nouvelle épreuve.