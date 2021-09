Delphine Jubillar : Pourquoi la facture détaillée de son téléphone ralentit les enquêteurs

Sans le corps de Delphine Jubillar, ni de scène de crime, les enquêteurs s'en remettent à d'autres éléments pour retracer la nuit du 15 au 16 décembre 2021. Les relevés des téléphones de chacun des protagonistes ont été passés au crible et leurs exploitations donnent des informations précieuses sur les derniers instants de vie de l'infirmière tarnaise. Par exemple, ce dernier message envoyé via Snapchat à son nouveau compagnon, un "bonne nuit", son émoji coeur rouge et une photo d'elle douchée et en pyjama, prête à aller au lit, peu avant 23 heures.

Auprès de BFMTV le 30 août dernier, deux des avocats pénalistes de Cédric Jubillar - soupçonné d'avoir tué, puis dissimulé le corps de son épouse Delphine Aussaguel - ont expliqué que sur "la facture détaillée" de l'infirmière, cet horaire n'était pas précisé. En effet, Snapchat étant une application externe, ses messages ne sont pas recensés dans les relevés de téléphone, à l'inverse d'une conversation téléphonique ou d'un SMS. "On ne sait pas à quelle heure a été envoyé le dernier message ni à qui", concluait l'avocate, ce qui n'est pas tout à fait exact.

Des données toujours énigmatiques

Les relevés de téléphone de Delphine Jubilllar ont également montré que l'application WhatsApp à été brièvement ouverte à 0h11 et que la caméra de son téléphone a été activée à 1h33 la nuit de sa disparition. Des activations toujours aussi mystérieuses à ce jour. De plus, dans la soirée du 9 février, le téléphone portable de la victime, "notamment ses comptes Facebook et Messenger" ont été réactivés, comme le précisait le parquet de Toulouse au site ActuToulouse.

L'analyse des relevés de l'appareil de Cédric Jubillar démontrait qu'il avait passé son début de soirée à jouer au jeu Game of Thrones, avant de l'éteindre à 22h30. Après avoir rallumé son téléphone aux alentours de 3h53, le plaquiste a activé l'application Badoo, où il avait déjà rencontré plusieurs femmes, avant d'appeler Delphine frénétiquement, 200 fois, de contacter ses amies et finalement, la gendarmerie. Au lendemain de cette nuit agitée, il envoie SMS à une des amies les plus proches de Delphine : "J'ai grillé Delphine en train d'envoyer des photos à un mec. Si elle a un amant je lui mettrais à l'envers".

Cédric Jubillar demeure présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier. Ses trois avocats pénalistes ont déposé une nouvelle demande de remise en liberté, refusée en première instance. Ils ont fait appel de cette décision.